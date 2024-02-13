Студия Ascendant Studios столкнулась с трудностями после запуска своего дебютного проекта "Immortals of Aveum", вложив в его разработку $85 млн без учета маркетинга

Дебютная игра студии Ascendant Studios, "Immortals of Aveum", призванная стать блокбастером среди шутеров от первого лица с элементами фэнтези, столкнулась с холодным приемом. Несмотря на амбиции студии и поддержку EA, игра столкнулась с техническими проблемами и не смогла привлечь внимание аудитории. С бюджетом разработки в размере $85 млн и дополнительными $40 млн на маркетинг и распространение от EA, проект оказался чрезмерно амбициозным для дебютной игры студии.

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Бывший сотрудник Ascendant Studios поделился с IGN, что создание AAA-шутера для одного игрока на современном рынке игр было "поистине ужасной идеей". Проблемы "Immortals of Aveum" включали предсказуемый сюжет, раздражающих персонажей и монотонный геймплей, что сделало игру забвенной среди геймеров.

Неудачный запуск привел к тому, что всего через три недели после дебюта студия была вынуждена уволить почти половину своего коллектива. Тем не менее, студия Ascendant Studios не закрылась и имеет шанс на исправление ситуации с новым проектом. Однако для возвращения доверия игроков потребуется что-то совершенно новое, поскольку "Immortals of Aveum" явно не нашла отклика у аудитории.