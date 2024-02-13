На 16-часовом перелете из Сиэтла в Дубай руководитель отдела Microsoft Word Омар Шахин использовал гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro, чтобы превратить свою кабину в развлекательный центр.

При перелете из Сиэтла в Дубай, который длился 16 часов, руководитель Microsoft сумел превратить свою кабину в настоящий развлекательный центр с помощью гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro. Несмотря на определенные неудобства из-за размера устройства, Омар Шахин, занимающий руководящую должность в подразделении Microsoft Word, поделился своими впечатлениями о том, как гарнитура на сумму $3499 сделала его полет на бизнес-классе авиакомпании Emirates на Boeing 777 незабываемым.

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Подключение к Wi-Fi на борту прошло без проблем, и Шахин был в восторге от опыта использования Apple Vision Pro. Он отметил, что гарнитура позволила ему погрузиться в трехмерное пространство для просмотра медиа и веб-серфинга, предоставив возможности, которые недоступны стандартным системам развлечений на борту самолета.

Однако, несмотря на восторг от использования, Шахин указал на некоторые недостатки, связанные с размером гарнитуры Apple Vision Pro, из-за которых длительное ношение может стать неудобным. Этот отзыв совпадает с мнениями других владельцев гарнитуры, что может дать Apple ценную обратную связь для будущих улучшений.



