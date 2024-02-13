Apple Watch помогли обнаружить фибрилляцию предсердий у 65-летнего мужчины без видимых симптомов и семейной истории сердечных заболеваний, спасая ему жизнь.





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Apple Watch помогли обнаружить фибрилляцию предсердий у 65-летнего мужчины, который даже не подозревал о наличии у себя этого заболевания. Житель США Джефф Прист не ощущал никаких симптомов и не имел семейной истории сердечных заболеваний, когда его часы Apple Watch уведомили его о проблеме.

Джефф изначально отнесся к уведомлению скептически, предположив неисправность часов. Однако его жена Эллен настояла на обращении к врачу. Медицинское обследование подтвердило наличие фибрилляции предсердий, состояния, при котором верхние камеры сердца бьются несинхронно с нижними. Это заболевание может привести к серьезным последствиям, включая инсульт, если его не лечить.

Благодаря своевременному обращению к врачам, Джеффу было оказано необходимое медицинское вмешательство. Ему назначили лекарства, которые стабилизировали его состояние. Спустя несколько дней, находясь на гольф-турнире, Джефф почувствовал улучшение и проверил свое состояние с помощью часов, обнаружив, что фибрилляция предсердий прошла.



