Snapdragon 8 Gen 5, будущее поколение процессоров от Qualcomm, сохранит архитектуру CPU своего предшественника, но обзаведется новыми ядрами Pegasus

В то время как мир технологий с нетерпением ожидает запуска Snapdragon 8 Gen 4, появляется все больше информации о следующем поколении процессоров — Snapdragon 8 Gen 5. По последним данным, новый чипсет сохранит архитектуру CPU своего предшественника, но получит обновленные ядра Pegasus.

Qualcomm планирует оставить архитектуру GPU Slice без изменений для Snapdragon 8 Gen 5 и, вероятно, продолжит использовать процесс производства N3E от TSMC. Отличительной чертой Snapdragon 8 Gen 5 станет переход на новые ядра Pegasus, которые должны заменить ядра Phoenix, используемые в Snapdragon 8 Gen 4. Оба чипсета предполагается будут иметь конфигурацию CPU '2 + 6', подход, который Qualcomm, похоже, заимствует у MediaTek с ее Dimensity 9300.

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Несмотря на отсутствие информации о частотах новых ядер, ожидается, что Qualcomm будет и дальше делать ставку на производительные ядра для Snapdragon 8 Gen 5. Также предполагается, что обе кастомные системы на чипе сохранят архитектуру GPU Slice, хотя пока не ясно, будет ли Adreno 830 из Snapdragon 8 Gen 4 перенесен в новое поколение или же в нем будет использован новый графический процессор.

Интересно, что, несмотря на слухи о применении процесса SF2 от Samsung для Snapdragon 8 Gen 5, процесс N3E от TSMC, как утверждается, останется неизменным. Пока что эти сведения носят предварительный характер, и для получения полной картины потребуется дождаться дополнительных обновлений.

В ближайшее время основное внимание будет сосредоточено на Snapdragon 8 Gen 4, первом 3nm SoC от Qualcomm. Мы продолжим следить за развитием событий и обещаем своевременно делиться новой информацией о Snapdragon 8 Gen 5.