Исследователи из Токийского столичного университета придумали новый способ скручивания тонких листов атомов в «наносвитки».

Новаторский метод, разработанный исследовательской группой из Токийского метрополитенского университета, открывает путь к преобразованию ультратонких нанолистов в микронные скроллы. Этот подход оригинален тем, что в нем листы из дихалькогенидов металлов изменяются так, чтобы стороны листа различались по своему химическому составу. Такие изменения приводят к автоматическому скручиванию листа в скролл после его отсоединения от основания, создавая структуры с диаметром в центральной части всего до пяти нанометров и длиной, измеряемой микрометрами.

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За проектом стоит ассоциированный профессор Ясумицу Мията, который со своей командой исследует потенциал дихалькогенидов переходных металлов, материалов, известных своей гибкостью, способностью к сверхпроводимости и уникальными свойствами поглощения света. Опубликованные в ACS Nano результаты их работы представляют собой значительный прогресс в методике изготовления наноскроллов.

Отходя от стандартных практик, которые включали устранение атомов серы с поверхности нанолиста или использование растворителя для отделения листа от подложки, команда предложила обработку монослоя селенида молибдена плазмой с последующей заменой селена на серу на одной из сторон. Полученные таким образом Янусовы нанолисты скручиваются в скроллы самопроизвольно из-за созданной асимметрии.

Эти новые наноскроллы, с длиной в несколько микрон и диаметром центральной части до пяти нанометров, оказались более компактными и плотно скрученными, чем любые предыдущие разработки. Они также проявили высокую чувствительность к поляризованному свету и способность к генерации водорода, что расширяет перспективы их применения в области катализа и создания фотовольтаических устройств.