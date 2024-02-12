Tecno готовит к выпуску Pova 6 Pro – смартфон с улучшенными характеристиками и новой технологией зарядки.

В преддверии выставки Mobile World Congress в Барселоне в 2024 году компания Tecno готовит к выпуску новый смартфон Pova 6 Pro. После успешного дебюта Pova 5 Pro, который поразил рынок технологией 68W Ultra Fast Charging, производитель, по всей видимости, решил усовершенствовать следующую модель, добавив в нее еще более мощную систему зарядки и улучшенные характеристики.

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Согласно последним утечкам, Pova 6 Pro может получить оперативную память на 12 ГБ и внутреннее хранилище на 256 ГБ, что значительно превосходит предыдущую модель. Кроме того, предполагается, что в новом смартфоне будет установлена улучшенная система камер, включая добавление третьего датчика на задней панели.

Одним из самых обсуждаемых нововведений является обновленная технология зарядки с мощностью до 70 Вт, которая обещает еще более быструю подзарядку устройства. Эта информация была подтверждена благодаря документам, представленным в FCC, где упоминается новый адаптер питания U700TSA, совместимый с предстоящим смартфоном.

Новый дизайн задней панели смартфона, с камерой, расположенной в стиле iPhone, но с дополнительным круглым вырезом, предположительно для третьей камеры, также привлекает внимание и предполагает обновление визуальной составляющей устройства.



