Джефф Безос продал акции Amazon на сумму 2 миллиарда долларов в рамках своего плана по распродаже акций

Джефф Безос, известный как основатель Amazon, недавно продал акции своей компании на общую сумму 2 миллиарда долларов. Этот шаг является частью его более широкого плана по продаже акций, о котором он объявил в начале года. В частности, он планирует продать до 50 миллионов акций в ближайшие месяцы.

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Продажа прошла в середине февраля и была подтверждена документами компании. Это привлекло внимание многих, ведь Безос ранее заявил о своих намерениях, что могло повлиять на рыночную стоимость акций Amazon. Стоит отметить, что после этих продаж его состояние снова приблизилось к вершине списка самых богатых людей мира.

В последнем годовом отчете Amazon указано, что план продажи акций был утвержден еще в ноябре 2023 года и должен завершиться к январю 2025 года. С 2002 года Безос продал акции на сумму свыше 30 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов пришлось на последние два года. Кроме того, он пожертвовал акции благотворительным организациям, подчеркивая свою заинтересованность в социальных проектах.

Безос основал Amazon как интернет-магазин в 1994 году и в 2021 году перешел на должность исполнительного председателя. Сегодня он занимает второе место в мировом рейтинге богатейших людей с состоянием, оцениваемым в $199,5 миллиарда.