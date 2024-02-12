В Объединенном Европейском Торе (JET) в Великобритании был установлен новый рекорд по выработке энергии в реакторе ядерного синтеза, подчеркивая потенциал этой технологии для будущего глобального энергоснабжения

Научные исследования в Объединенном Европейском Торе (JET) в Великобритании привели к значительному прорыву в области ядерного синтеза. Используя всего 0.2 миллиграмма топлива, исследователям удалось выработать 69 мегаджоулей энергии, что стало новым мировым рекордом для реакторов ядерного синтеза. Этот успех превосходит предыдущий рекорд в 59 мегаджоулей, установленный два года назад с тем же количеством топлива.

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Хотя количество выработанной энергии кажется скромным – примерно столько же электричества, сколько потребляет отдельно стоящий дом за два дня, – его значение в контексте будущего глобального энергоснабжения огромно. Энергетический эквивалент 0.2 миллиграмма смеси дейтерия и трития, изотопов водорода, сопоставим с 2 килограммами бурого угля.

В мировом масштабе, где потребление бурого и каменного угля в 2022 году оценивалось в 8.3 миллиарда тонн, потенциал ядерного синтеза выглядит революционным. Для удовлетворения того же глобального спроса на энергию понадобилось бы всего около 800 тонн топлива для ядерного синтеза, что в геометрических размерах представляет собой куб с длиной стороны всего в 10 ярдов.

Несмотря на значительный научный прогресс, перед практическим применением ядерного синтеза еще много препятствий. Для генерации плазмы, которая была успешно синтезирована в JET, требуется значительно больше энергии, чем было выработано. К тому же, добыча необходимого топлива представляет собой сложную задачу.

Следующим шагом в развитии технологии ядерного синтеза станет запуск международного экспериментального термоядерного реактора ITER.