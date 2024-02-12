Люк Миани, YouTube-блогер, предложил концепт VisionBook Air Max Ultra, который превращает MacBook Air в устройство с виртуальным безрамочным дисплеем

YouTube-блогер Люк Миани представил концепт VisionBook Air Max Ultra, который превращает MacBook Air с чипами M2 или M1 в устройство с полностью безрамочным дисплеем, делая его еще более легким и компактным. Как это стало возможно и какие практические преимущества это дает?

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Люк Миани, известный своими нестандартными подходами к использованию техники Apple, в очередном видео продемонстрировал, как он "обезглавил" свой MacBook Air 13 M2, удалив его дисплей. Затем он синхронизировал ноутбук с Apple Vision Pro, обеспечивая работу MacBook без физического экрана благодаря тому, что антенны беспроводных модулей не расположены в корпусе дисплея.





Это превращает MacBook Air в устройство с виртуальным дисплеем, который можно позиционировать в пространстве там, где раньше был физический экран, и изменять его размер. Дополнительные виртуальные окна Vision OS могут быть размещены в окружающем пространстве и управляться через клавиатуру и тачпад "обезглавленного" MacBook Air. Хотя все функции доступны и при использовании обычного MacBook Air или MacBook Pro, практическая польза ограничена.