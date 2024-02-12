Microsoft тестирует функцию Copilot в Windows 11, которая будет работать с текстами и изображениями, а также интегрируется с Блокнотом, предлагая новые возможности для упрощения работы пользователя

Microsoft активно тестирует новую функцию Copilot в последних сборках Windows 11 Canary, делая его столь же неотъемлемой частью системы, как буфер обмена. С новым обновлением, Copilot начнет работать с текстами и изображениями, скопированными из любого окна, а Блокнот станет первым системным приложением с интегрированным Copilot.

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Copilot, представленный в Microsoft 365 и на клавиатурах Windows, становится ярким представителем искусственного интеллекта в ОС. В этом году Microsoft планирует выпустить обновление Windows 11 версии 24H2, которое интегрирует новые функции Copilot, предлагая предварительный просмотр возможностей интеграции на каналах Canary и Dev.

В сборке 26052 Copilot активируется при копировании текста или изображений, предлагая действия, такие как объяснение или суммирование текста. Microsoft также восстанавливает функцию автозапуска Copilot при загрузке Windows для основных дисплеев размером 27 дюймов и более.

Notepad получит обновление с более тесной интеграцией Copilot, включая кнопку "Объяснить с помощью Copilot" в контекстном меню, что упростит работу с текстовыми файлами, кодом и прочими записями.



