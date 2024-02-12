Исследователи из Китая разработали новый тип аккумулятора на основе кальция и кислорода, который может быть перезаряжен до 700 раз.

Исследователи из Китая разработали новый тип аккумулятора, использующего кальций и кислород, который может соперничать по производительности с литий-ионными и литий-полимерными батареями. Особенность конструкции этих батарей позволила достичь надежной работы и повысить их долговечность.

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В отличие от традиционных литиевых батарей, новая разработка использует кальций пероксид вместо кальция оксида, что существенно облегчает разряд и заряд благодаря слабому молекулярному связыванию. Для успешной работы аккумулятора потребовалось также создание специально адаптированного электролита.

Одним из ключевых инноваций стало использование углеродных нанотрубок, покрытых кальцием, что позволило увеличить количество циклов перезарядки до 700 раз. Этот эксперимент показал, что такие батареи могут быть эффективно использованы для питания смартфонов и других устройств.

Несмотря на прогресс, система все еще находится на стадии экспериментов, и одним из недостатков является низкая эффективность зарядки.