Waveshare анонсировала запуск новой платы PoE HAT для Raspberry Pi 5, предлагая пользователям удобное решение для питания и сетевого подключения через один кабель Ethernet

Waveshare представила новую плату расширения PoE HAT, разработанную специально для Raspberry Pi 5. Этот аксессуар предлагает решение для питания через Ethernet (PoE), позволяя использовать один кабель для сетевого подключения и питания устройства, что особенно удобно для определенных условностей использования и обеспечивает альтернативный вариант питания.

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PoE HAT поддерживает стандарт IEEE 802.3af/at, обеспечивая не только 5 вольт для самого Raspberry Pi 5, но и предлагая дополнительный источник питания на 12 вольт для подключения более мощных аксессуаров. Это делает плату идеальным решением для расширения функционала Raspberry Pi 5, делая его еще более универсальным инструментом для различных проектов.

Комплект поставки включает в себя металлический радиатор и термопрокладки для оптимального отвода тепла, а также установленный активный вентилятор, обеспечивающий должное охлаждение. Несмотря на то, что PoE HAT занимает все GPIO контакты Raspberry Pi 5, он также предоставляет их дублирование, что позволяет подключать соответствующие датчики, актуаторы или даже целые дополнительные платы расширения.

Waveshare предлагает эту плату по цене чуть менее $22, не включая стоимость доставки и возможные налоги при импорте.