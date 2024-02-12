Компания Dreame выпустила новый робот-пылесос Mova G30 Pro с функцией влажной уборки горячей водой и роликом, высокой мощностью всасывания и многофункциональной базой.

Компания Dreame расширила ассортимент своих устройств для умного дома, выпустив новый робот-пылесос с функцией влажной уборки Mova G30 Pro. Эта модель выделяется наличием возможности мойки горячей водой и роликом, высокой мощностью всасывания и многофункциональной базой.

реклама

Новинка уже доступна на родном китайском рынке Dreame и может быть заказана через прямой импорт из таких магазинов, как AliExpress. Цена в Китае составляет 5299 юаней, что приблизительно эквивалентно $900.

Отличительной особенностью Dreame Mova G30 Pro является система влажной уборки, которая работает не за счет двух вращающихся швабр или вибрирующей ткани, а благодаря вращающемуся и поднимающемуся моп-ролику. Это обеспечивает более тщательную чистку, а использование горячей воды температурой 60°C для мойки уникально для данной модели. Ранее такая температура воды применялась только для мытья швабр в базовой станции.

Ключевыми характеристиками Mova G30 Pro являются навигация LiDAR, обнаружение препятствий с помощью AI камеры и лазера, мощность всасывания 8300 Па, валик-щетка для сбора волос и базовая станция с десятью функциями и опциональным подключением к водопроводу.



