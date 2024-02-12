Cannondale представила Tesoro Neo X 2 Remixte - универсальный электровелосипед для города и легкого бездорожья.

Компания Cannondale расширила ассортимент своих электровелосипедов, представив новую модель Tesoro Neo X 2 Remixte. Этот универсальный электровелосипед разработан так, чтобы его можно было с одинаковым успехом использовать как для ежедневных поездок по городу, так и для выездов на природу по легким бездорожьям. Особое внимание при его создании было уделено возможности перевозки грузов, что делает его отличным выбором для тех, кто предпочитает активный образ жизни.

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Tesoro Neo X 2 Remixte сочетает в себе характеристики треккингового и горного велосипеда, что обеспечивает его высокую проходимость и универсальность. Велосипед оснащен системой защиты от грязи, эффективным освещением для безопасности в темное время суток и удобным багажником для перевозки необходимых вещей.

Сердцем Tesoro Neo X 2 Remixte является мощный мотор Bosch Performance Line CX мощностью 250 Вт, который поддерживает движение со скоростью до 25 км/ч, обеспечивая при этом мягкое и естественное ускорение. Аккумулятор Bosch PowerTube емкостью 625 Вт·ч гарантирует долгую автономность передвижения. Для безопасности и уверенности в любых условиях предусмотрены гидравлические дисковые тормоза Shimano MT200 с дисками диаметром 180 мм, а шины Schwalbe G-One Allround Performance шириной 2.25 дюйма обеспечивают надежное сцепление с поверхностью.

Комфорт во время поездок добавляет вилка SR Suntour XCM 34 Boost, а для переключения скоростей используется надежная 11-скоростная система Shimano Deore. Передняя фара от Herrmans обеспечивает отличную видимость дороги в ночное время.

Электровелосипед Cannondale Tesoro Neo X 2 Remixte уже доступен для заказа непосредственно от производителя по цене $3110 предлагая велосипедистам новые возможности для исследования городских и загородных маршрутов с комфортом и стилем.