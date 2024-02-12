Компания FiiO выпустила в Китае портативный кассетный плеер CP13 для любителей аналогового звука

Компания FiiO представила на рынке Китая портативный кассетный плеер CP13 с алюминиевым корпусом, ориентированный на любителей аналогового звука. CP13 разработан для воспроизведения кассет с высоким соотношением сигнал/шум и низким джиттером, обеспечивая чистейший аналоговый звук.

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В последнее время наблюдается возрождение интереса к виниловым пластинкам, кассетам и CD, что позволяет энтузиастам наслаждаться музыкой в лучшем качестве звука. FiiO CP13 сочетает в себе ретро-стиль и современные технологии для достижения высококачественного аналогового звучания.

Плеер оснащен качественной головкой для чтения кассет типа I-IV и использует балансную схему для воспроизведения звуковых сигналов. Тяжелое медное маховике, приводимое в действие стабилизированным мотором на 4.2 вольта, снижает джиттер и ошибки тональности. Маховик имеет диаметр 30.4 мм и толщину 4 мм.

Аналоговый звуковой сигнал с низким искажением и высоким соотношением сигнал/шум усиливается операционным усилителем LTA8092, перед тем как достигнуть регулятора громкости. Финальный сигнал для наушников усиливается операционным усилителем JRC5532 с соотношением сигнал/шум более 55 дБ.

Плеер питается от перезаряжаемой литиевой батареи на 1800 мАч, 3.7 вольта, которая заряжается через USB-C порт. Размеры алюминиевого корпуса составляют 120 x 88.3 x 31.8 мм, а вес — 310 грамм.

CP13 доступен в Китае по цене около 699 юаней (~$97). Начало продаж за пределами Китая ожидается весной 2024 года.