Brilliant Labs анонсировала запуск умных очков AR Frame с AI, камерой и микро-OLED дисплеем для поиска и перевода в реальном времени.

Brilliant Labs запускает новинку в мире умных технологий - очки дополненной реальности (AR) Frame. Оснащенные камерой и микро-OLED дисплеем, очки позволяют выполнять поиск в интернете, отвечать на вопросы и переводить текст или аудио в реальном времени благодаря голосовому помощнику и AI.

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Frame весит всего 40 г и имеет круглую форму оправы, вдохновленную такими иконами, как Ганди, Джон Леннон и Стив Джобс. Очки могут комплектоваться линзами по рецепту и предлагаются в трех цветах: черном, белом и матово-прозрачном.

Встроенный дисплей отображает изображение с разрешением 640 x 400 в поле зрения 20°, а управление осуществляется с помощью касаний. Frame подключается к смартфону через Bluetooth и использует приложение 'Noa' с голосовым AI-помощником для доступа к различным AI-сервисам, таким как Perplexity AI, Stable Diffusion, GPT4 и Whisper.

Устройство не хранит данные, а служит интерфейсом для работы с AI-сервисами в реальном времени. Комплект поставки включает док-станцию Mister Power для зарядки с аккумулятором на 222 мАч, дополненным батареей на 149 мАч от док-станции.

Frame уже доступны для предзаказа на сайте Brilliant Labs по цене $349 с первыми поставками, запланированными на 15 апреля.