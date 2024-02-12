OnePlus разрабатывает модель Ace 3 Pro, оснащенную процессором Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутренней

OnePlus активно работает над новой моделью смартфона Ace 3 Pro. Согласно последним слухам от известного инсайдера на платформе Weibo, Smart Pikachu, устройство получит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3. Это значительный шаг вперед по сравнению с предыдущей моделью, использующей Snapdragon 8 Gen 2.

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Помимо мощного процессора, Ace 3 Pro выделяется внушительным объемом оперативной памяти — до 24 ГБ, что ставит его на один уровень с топовыми игровыми смартфонами и делает одним из лидеров на рынке по этому показателю. Также устройство оснащается внутренней памятью на 1 ТБ, что предоставляет обширное пространство для хранения данных.

Не менее интересной особенностью является экран с изогнутыми краями, что подчеркивает стильный дизайн и современность гаджета. Впрочем, согласно утечкам, Ace 3 Pro, вероятно, будет эксклюзивом для китайского рынка, а международные покупатели получат доступ к модели без приставки Pro.

Официального подтверждения характеристик и даты выхода пока нет, так что фанатам бренда стоит ожидать дальнейших анонсов.