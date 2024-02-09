Биржевые фонды на биткоин набрали более 200 000 BTC за месяц. Девять новых ETF управляют активами свыше этой цифры, включая фонд IBIT от BlackRock. Увеличение интереса к криптовалютам отмечено на фоне роста поступлений в четверг.

Новые биржевые фонды на биткоин набрали более 200 000 BTC всего за месяц торгов. Девять ETF, созданных в США, теперь управляют активами, превышающими эту цифру, исключая конвертированный фонд Grayscale. Вместе с тем, фонд IBIT от BlackRock обогнал GBTC от Grayscale по объему торгов на фоне увеличения поступлений в четверг.

реклама

Недавно созданные биржевые фонды на биткоин продемонстрировали впечатляющий рост, набирая за короткое время более 200 000 биткоинов в активах. Это произошло всего за месяц с момента их появления, что говорит о значительном интересе инвесторов к криптовалютному рынку.

Девять новых ETF, включая фонды от BlackRock, Fidelity, Bitwise, Ark 21Shares, Invesco, VanEck, Valkyrie, Franklin Templeton и WisdomTree, внесли существенный вклад в накопление биткоинов. Эти фонды теперь управляют активами, превышающими 200 000 BTC, что подчеркивает их значимость на фоне растущего интереса к криптовалютам.

Отдельно стоит отметить, что фонд IBIT от BlackRock продемонстрировал особенно высокие показатели, опередив по объему торгов даже GBTC от Grayscale. Это произошло на фоне увеличения поступлений в четверг, что свидетельствует о растущем интересе к биткоину и криптовалютам в целом.