Android 15 представит режим "Простая настройка" для более легкого использования устройства пожилыми людьми

С появлением Android 15 на рынке смартфонов старшего поколения может быть намного проще использовать технологии. Новая операционная система будет предлагать режим Easy pre-set (Простая настройка), который создан специально для людей, не привыкших к современным технологиям.

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Этот режим делает интерфейс более интуитивным и удобным для пожилых пользователей, предлагая увеличенные значки и более четкий текст на экране, а также замену сложных жестов навигационными кнопками.

По словам разработчиков, цель Android 15 - сделать устройства доступными для всех, независимо от возраста и опыта использования технологий. Режим Easy pre-set станет стандартной функцией для всех устройств на новой версии операционной системы, что позволит пользователю сразу получить удобный и понятный интерфейс без необходимости устанавливать сторонние приложения или настраивать параметры.