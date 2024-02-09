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Mirakl
AMD Ryzen 7 7800X3D появился в Китае за менее чем $300
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D на данный момент считается одним из лучших игровых процессоров на рынке. Он предлагает игровую производительность, которая конкурирует или опережает лучшие чипы Intel, такие как i9-14900K

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В мире компьютерных технологий снова зазвучала новость, которая привлекает внимание всех ценителей игр и мощных вычислений: процессор AMD Ryzen 7 7800X3D теперь доступен в Китае по невероятно привлекательной цене всего $280. Это означает, что стать обладателем мощной игровой системы стало еще более доступным.

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AMD Ryzen 7 7800X3D - это не просто процессор, он стал символом лучшей игровой производительности на рынке. Благодаря высокой эффективности работы, этот чип способен соперничать и даже превосходить в игровых баталиях такие топовые модели от Intel, как i9-14900K. Несмотря на изначальную цену в $449, мы уже видели снижение его стоимости до $300 в рамках различных акций, но китайский ритейлер JD переплюнул всех, предлагая этот чип за $280.

Более того, JD предлагает комплектацию, включающую в себя процессор AMD Ryzen 7 7800X3D и материнскую плату ASUS B650M TUF Gaming PLUS, всего за 3299 юаней. При этом, если выбрать процессор без коробки, его цена снижается до 1999 юаней, что эквивалентно удивительным $280. Это невероятно низкая цена для такого мощного процессора, особенно учитывая его новейшую архитектуру Zen 4, которая обеспечивает непревзойденную производительность в многозадачных условиях.

В сравнении с процессором Ryzen 7 5700X3D, который AMD предложила за $249, Ryzen 7 7800X3D является намного более привлекательным вариантом, учитывая его расширенные возможности и повышенную производительность.


#новости
Источник: wccftech.com
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