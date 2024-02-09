Новейший процессор NVIDIA GH200 Grace-Hopper предлагает 72 ядра ARM с уникальными возможностями в области памяти и впечатляющей производительностью. Он успешно конкурирует с топовыми решениями от AMD и Intel, открывая новые перспективы в сфере высокопроизводительных вычислений и серверных решений.

Новейший процессор от NVIDIA - GH200 Grace-Hopper, вызывает интерес в мире высокопроизводительных вычислений. Этот чип, основанный на архитектуре ARM, предлагает 72 ядра семейства Neoverse V2 и впечатляющую производительность, способную конкурировать с топовыми решениями от AMD и Intel.

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Помимо высокой производительности, основными характеристиками Grace являются уникальные возможности в области памяти: это первый в мире процессор с поддержкой LPDDR5x и ECC-памяти, обеспечивающий общую пропускную способность до 1 ТБ/с. Это делает его идеальным выбором для задач высокопроизводительных вычислений и облачных вычислений.

В бенчмарках NVIDIA утверждает, что Grace превосходит процессоры Intel Sapphire Rapids и AMD Genoa по производительности до 2 раз при той же мощности и эффективности почти в 3,5 раза по сравнению с предыдущими поколениями AMD EPYC Milan.

В ходе тестирования, проведенного на платформе Linux, выяснилось, что процессор GH200 Grace-Hopper показывает результаты, сравнимые с процессорами Intel Emerald Rapids Xeon с 60 ядрами и AMD EPYC Genoa с 64 ядрами. Это демонстрирует потенциал Grace-Hopper на рынке серверных решений.

Хотя информация о потреблении энергии пока недоступна, ожидается, что Grace Superchip с двумя чипами и 144 ядрами потребляет гораздо меньше энергии по сравнению с аналогичными решениями AMD и Intel, что делает его экономически и экологически выгодным выбором.



