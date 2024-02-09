Компания CableMod объявила о масштабном отзыве 25 300 угловых адаптеров питания 12VHPWR после того, как возникли случаи повреждения оборудования.

Компания CableMod объявила о масштабном отзыве своих угловых адаптеров питания 12VHPWR после ряда случаев перегрева и повреждения видеокарт. Согласно данным, компания уже потеряла более $74 500 из-за ущерба, причиненного данным продуктом.

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Адаптеры 12VHPWR были выпущены в декабре 2023 года, но в декабре 2024 года компания объявила добровольный отзыв продукта из-за серьезных проблем с безопасностью. Пользователи сообщали о случаях плавления видеокарт после использования данных адаптеров, что вынудило CableMod принять решение о реколле.

Согласно отчету Комиссии по безопасности продукции потребительского рынка, уже было зарегистрировано 272 случая плавления видеокарт из-за адаптеров CableMod. Однако, эксперты уверены, что реальное число пострадавших может быть гораздо выше, учитывая масштабность проблемы.

Для решения ситуации, Комиссия рекомендует всем пользователям прекратить использование адаптеров и обратиться в компанию CableMod для получения инструкций по возврату и полному возмещению ущерба. По информации CPSC, пострадавшие также могут получить компенсацию в размере $60 в виде кредита на покупку других продуктов компании.