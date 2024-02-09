Тесты показывают, что AMD Ryzen 7 5700 на самом деле медленнее, чем Ryzen 5 5600

Недавно стало известно, что процессор Ryzen 7 5700 от AMD, который недавно стал доступен для розничной продажи, оказался медленнее своего старшего собрата - Ryzen 5 5600. Тесты, проведенные специалистами портала Hardware Unboxed, показали, что эта модель процессора уступает даже более дешевой версии Ryzen 5 5600, несмотря на то что она была выпущена с заявленными улучшениями.

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Интересно, что Ryzen 7 5700 был изначально представлен только для производителей OEM в апреле 2022 года, но лишь в декабре прошлого года AMD приняла решение выпустить эту модель для розничной продажи. Однако тесты показали, что процессор получил значительное снижение производительности из-за уменьшения объема кэша L3 до 16 МБ, по сравнению с 32 МБ у более дорогой модели Ryzen 7 5700X.

Таким образом, Ryzen 7 5700 оказался в среднем на 16% медленнее по сравнению с Ryzen 7 5700X в игровых тестах, а в некоторых случаях разница достигала даже 40%. Более того, Ryzen 5 5600, который в настоящее время продается по более низкой цене, показал чуть более высокую производительность благодаря такому же объему кэша L3, как у Ryzen 7 5700X.

В результате, потенциальные покупатели Ryzen 7 5700 могут быть разочарованы, узнав, что эта модель не только уступает своему старшему собрату, но и не приносит той производительности, на которую они рассчитывали.



