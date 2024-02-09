В сеть просочились первые фотографии нового ноутбука Lenovo ThinkBook

Линейка ноутбуков Lenovo готовится к революционному шагу с презентацией прозрачного ноутбука ThinkBook. Новинка, изображение которой уже появилось в сети, обещает стать настоящим прорывом в мире технологий. Отправная точка для этого необычного устройства - модель Yoga Book 9i, однако новинка предлагает нечто совершенно уникальное.

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Судя по фотографиям, один из дисплеев ноутбука выполнен из прозрачного материала, что придает устройству невероятный внешний вид. Второй дисплей, тем временем, используется в качестве сенсорной панели и клавиатуры, что делает его еще более удобным и функциональным.

По информации из источников, устройство может получить название ThinkBook и представителям марки Lenovo стоит рассчитывать на его анонс в ближайшее время. Новинка, по всей видимости, будет оснащена портами USB Type-C и будет работать под управлением операционной системы Windows 11.

Пока остается неясным, какой процессор будет использоваться в этом ноутбуке, однако его внешний вид и функциональные возможности уже вызывают огромный интерес у пользователей. Похоже, что прозрачный ноутбук Lenovo станет настоящим хитом и займет особое место на рынке портативных устройств.