Разработка Cyberpunk 2 «Project Orion» набирает обороты, команда разработчиков усиливается новыми высококлассными дополнениями

Студия CD Projekt RED приступила к активной разработке нового проекта Cyberpunk 2: Проект Орион. Официальное объявление было сделано после завершения концептуального этапа разработки. Основной упор внимания делается на качество игры, поэтому команда разработчиков была расширена за счет приглашения высококлассных специалистов из различных уголков игровой индустрии.

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Среди новых членов команды - руководители и опытные специалисты, ранее работавшие над такими успешными проектами, как New World, Apex Legends, Diablo III, и многими другими. Благодаря их опыту и знаниям Cyberpunk 2 обещает стать по-настоящему уникальным продолжением культовой игры Cyberpunk 2077.

Несмотря на то, что подробности о сюжете и игровом процессе пока держатся в секрете, известно, что в разработке игры примут участие от 350 до 500 человек, работающих в студиях CD Projekt RED в Польше и США. Ожидается, что Cyberpunk 2 увидит свет не ранее 2027 года, но фанаты уже с нетерпением ждут новых анонсов и информации о грядущем проекте.



