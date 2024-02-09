GM делает ставку на то, что LG и крупнейший в Америке завод по производству катодов получат субсидии на аккумуляторы для электромобилей в рамках сделки на сумму $19 миллиардов

GM заключила историческое соглашение с крупнейшими южнокорейскими компаниями LG и Samsung на сумму $19 миллиардов. Это сделало компанию ключевым игроком в области разработки и производства электромобилей, подтверждая ее стратегическое влияние на рынке автомобильной индустрии.

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В рамках соглашения GM обеспечит себе доступ к критически важным материалам для производства аккумуляторов, таким как никель, у LG. Кроме того, GM заключила соглашение с LG Chem на поставку материалов для батарей, достаточных для производства 5 миллионов электромобилей. Объемное производство на заводе LG Chem в Теннесси начнется в 2026 году.

Это соглашение охватывает всю цепочку поставок батарей для электромобилей GM - от закупки сырья до производства готовых батарейных узлов. Такой подход позволит компании удовлетворить требования федеральных программ по поддержке производства электромобилей в США.

Кроме того, CEO GM Мэри Барра обсудила с руководством Samsung не только поставки батарей, но и другие аспекты сотрудничества. Samsung, в частности, является крупным поставщиком сенсоров для автономного вождения, что может быть ключевым для развития технологий самоуправляемых автомобилей в будущем.



