Energizer анонсировала новый смартфон, главным преимуществом которого, как говорят, является большая батарея, которая должна поставить компанию впереди многих конкурентов.





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Известный производитель батарей, компания Energizer, готовится порадовать своих поклонников новым смартфоном под названием Energizer P28K, который обещает стать настоящим гигантом в мире мобильных устройств благодаря своей огромной батарее. Несмотря на то, что детали о новинке пока остаются тайной, компания уже подтвердила, что главным преимуществом смартфона будет его мощная батарея, способная обеспечить длительную автономную работу.

Согласно информации, батарея P28K будет иметь емкость более 28 000 мАч, что делает устройство одним из самых емких среди всех смартфонов на рынке. Ожидается, что благодаря такому внушительному аккумулятору, смартфон сможет прослужить дольше, чем многие другие устройства, что особенно важно для активных пользователей.

Кроме того, смартфон будет обладать внушительными размерами, что неизбежно при таком количестве энергии в его батарее. Предполагается, что устройство будет иметь защищенный корпус, что делает его идеальным вариантом для использования в условиях повышенной нагрузки или на открытом воздухе.

Что касается других характеристик, главная камера смартфона будет иметь разрешение 60 МП, а дополнительные датчики - по 20 МП каждый. Фронтальная камера обещает разрешение 16 МП, что позволит пользователю делать качественные селфи и видеозвонки. Дисплей устройства будет иметь диагональ 6,78 дюйма и разрешение Full HD, обеспечивая яркие и четкие изображения.

Официальная презентация смартфона ожидается на выставке Mobile World Congress в конце февраля, где будут раскрыты все подробности о новинке, включая дату начала продаж и цену.



