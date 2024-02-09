Dyson Supersonic претерпел некоторые незначительные улучшения с момента своего запуска в 2016 году, но базовый дизайн не изменился — до сих пор.

Dyson, известный производитель инновационной бытовой техники, представил новинку - фен Dyson Supersonic r, ориентированный на профессиональное использование. Этот фен выходит за рамки традиционных моделей и предлагает уникальные функции, сделанные специально для парикмахеров.

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Одним из ключевых усовершенствований стало изменение формы корпуса на букву "R", что позволяет лучше распределить вес фена и обеспечить более комфортный захват в процессе работы. Модель стала на 30% компактнее и на 20% легче, что делает его идеальным выбором для ежедневного профессионального использования.

Основой эффективной работы фена является новый нагревательный элемент, представляющий собой изогнутый диск из 28 медных волокон. Это позволяет обеспечить равномерное распределение тепла, что снижает риск повреждения волос при сушке и стайлинге.

Новая технология RFID, встроенная в насадки, позволяет фену автоматически распознавать используемые аксессуары и настраивать режим работы в соответствии с ними. Это значительно упрощает и ускоряет процесс работы парикмахера, позволяя ему сосредоточиться на качественном обслуживании клиентов.

Ожидается, что Dyson Supersonic r появится в продаже в марте текущего года, однако доступен будет исключительно для профессиональных парикмахеров.