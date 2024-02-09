Теперь пользователи Windows могут с удовольствием пользоваться Apple Music, Apple TV и Apple Devices прямо из Microsoft Store.

В магазине приложений Microsoft Store наконец-то появились три приложения от Apple: Apple Music, Apple TV и Apple Devices. Эти приложения, которые ранее были доступны в виде предварительной версии с 2023 года, теперь готовы к полноценному использованию всеми пользователями Windows 10 и Windows 11. Они пришли на смену популярному iTunes, который перестал поддерживаться на macOS и прекратил свое существование на Windows в конце 2023 года.

реклама

Apple Music и Apple TV открывают доступ к широкому выбору медиаконтента для пользователей Windows, в то время как Apple Devices позволяет легко обновлять и делать резервные копии данных с iPhone на компьютере под управлением Windows. Теперь пользователи не обязаны использовать iCloud для создания резервных копий данных с устройств Apple.

Хотя эти приложения еще имеют некоторые недостатки, их появление в Microsoft Store открывает новые возможности для пользователей Windows, особенно для тех, кто пользуется устройствами от Apple. Рейтинги приложений в магазине на данный момент не самые высокие, но с развитием и улучшением функционала они могут стать более привлекательными для пользователей.

Также стоит отметить, что вместе с появлением этих приложений в Microsoft Store, пользователи получают удобство и простоту взаимодействия между устройствами Apple и компьютерами под управлением Windows. Это значительно облегчает жизнь тем, кто пользуется обоими платформами.

Теперь все желающие могут с удовольствием скачать и использовать Apple Music, Apple TV и Apple Devices на своих компьютерах с Windows, получая доступ к высококачественному контенту от Apple.