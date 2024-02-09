Предстоящая SoC Tensor G4 от Google предположительно появилась на Geekbench. Он оснащен 8-ядерным процессором и графическим процессором Arm Mali G715.

Google Tensor G4, предполагаемый новый процессор компании, появился на бенчмарке Geekbench, вызвав интерес у сообщества. Этот чип, ожидаемый в устройствах Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel Fold 2, обещает привнести новые возможности в мир мобильных технологий.

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Информация о Tensor G4 стала доступна благодаря его появлению в Geekbench, где он был протестирован на производительность. Новый процессор, как утверждается, обладает 8-ядерным центральным процессором и графическим ускорителем Arm Mali G715.

Предыдущие утечки свидетельствовали о том, что Tensor G4 будет вариацией предыдущей модели, G3, но с обновленными ядрами процессора. Однако информация из Geekbench указывает на неожиданное снижение количества ядер - с 9 до 8. Это вызвало некоторое беспокойство в сообществе, хотя стоит отметить, что утечки могут быть изменены или даже поддельными.

Несмотря на это, подробное изучение результатов тестирования на Geekbench позволяет предположить, что это реальные данные. Tensor G4 продемонстрировал скромные результаты по сравнению с предшественником, G3, что может быть обусловлено ранней стадией разработки или особенностями конкретной модели.

Ожидается, что Google Tensor G4 будет выпущен на заводе Samsung на технологическом процессе 4LPP+, который также используется для процессора Exynos 2400. Это открывает возможность для сравнения с другими флагманскими процессорами от Qualcomm и MediaTek.

Несмотря на интерес к Tensor G4, сообщество также обращает внимание на грядущий Tensor G5, разработанный Google с нуля на технологическом процессе TSMC, о котором пока известно мало. Это может представлять собой значительный сдвиг в мобильных вычислениях и вызывает ожидание среди поклонников технологий.