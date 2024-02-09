Microsoft официально представила Sudo для Windows.

Корпорация Microsoft объявила о выпуске Sudo для Windows - открытой командной строки, призванной упростить работу пользователя с операционной системой. Этот инструмент, аналогичный тому, что представлен в мире Linux, позволяет запускать команды с повышенными правами администратора, необходимые для выполнения различных операций.

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Важно отметить, что Sudo для Windows доступен в виде открытого исходного кода, что открывает возможности для разработчиков и энтузиастов по улучшению и расширению его функционала. Кроме того, для удобства пользователей был создан репозиторий проекта на платформе GitHub, где можно найти подробную информацию и документацию.

Несмотря на то, что основной функционал Sudo для Windows аналогичен его Linux-версии, разработчики отмечают несколько отличий. Например, вместо привычного запроса пароля, при выполнении команды Sudo на Windows появляется всплывающее окно, запрашивающее подтверждение администратора перед выполнением операции.

Это важное обновление было встречено сообществом Windows Insider с энтузиазмом. В настоящее время Sudo доступен только для участников программы Windows Insider, работающих на предварительной версии Windows 11 Preview Build 26052. Однако, с учетом интереса к новой функциональности, ожидается, что она станет доступной для всех пользователей после выпуска стабильной версии операционной системы.



