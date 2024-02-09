Valve выпустила обновление для Proton Experimental, расширяющее список поддерживаемых игр на Linux и Steam Deck, а также исправляющее ошибки для нескольких игр.

Valve порадовала обладателей Linux и Steam Deck новым обновлением Proton Experimental, которое приносит поддержку таких игр, как Tekken 8, The Finals и Black Desert. Это значительное расширение игровой библиотеки для пользователей этих платформ, открывая им доступ к новым захватывающим игровым мирам.

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Proton - это неоценимый инструмент, позволяющий запускать игры Windows на Linux и Steam Deck. Новое обновление, выпущенное 7 февраля, не только добавило поддержку новых игр, но и внесло важные исправления, улучшая общий игровой опыт.

Среди главных нововведений - поддержка игр The Finals, Tekken 8 и Black Desert. Эти титаны игровой индустрии теперь доступны для пользователей Linux и Steam Deck благодаря Proton Experimental. Кроме того, исправлены проблемы соединения и отображения в таких популярных играх, как Diablo 4, Resident Evil 2 и Space Engineers, повышая стабильность и качество игрового процесса.

Дополнительно в обновлении улучшена поддержка ввода устройств с более чем 8 осями управления, что значительно расширяет возможности игровых контроллеров на этих платформах.

Полный список изменений в новом релизе Proton Experimental доступен на GitHub-странице Valve. Это обновление подтверждает постоянную работу Valve над улучшением совместимости и игрового опыта на Linux и Steam Deck.



