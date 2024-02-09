Компания Signify выпустила новое обновление для приложения Philips Hue. Версия 5.10.0 теперь доступна для загрузки для устройств Android и iOS.

Компания Signify выпустила долгожданное обновление для приложения Philips Hue, которое принесло с собой два интересных нововведения для пользователей умного дома.

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Первое изменение касается безопасности: теперь вы можете управлять уведомлениями, которые генерируются датчиками безопасности. Это означает, что вы можете отключить уведомления, но при этом сохранить записи событий для последующего просмотра, что делает систему еще более гибкой и удобной для пользователей.

Второе обновление связано с приближающимся Днем Святого Валентина. Компания добавила новую категорию освещения под названием "Романтическое", предлагая ряд прекрасных сцен, чтобы создать идеальную атмосферу для этого особенного дня.

Теперь вы можете выбрать режимы, такие как "Романтический киносеанс", "Романтический свет свечи" и "Тепло Дня Святого Валентина", чтобы сделать ваш вечер незабываемым. Обновленную версию приложения Philips Hue можно скачать из Apple App Store и Google Play Store.