ASUS и MSI решили улучшить условия гарантии на свои OLED-мониторы, предлагая расширенную защиту от проблемы выгорания панелей.

Производители мониторов ASUS и MSI обновили условия гарантии на свои OLED-мониторы, реагируя на проблемы "вгорания" панелей, которые стали более заметны с ростом популярности OLED-технологии. ASUS предлагает двухлетнюю гарантию на защиту от вгорания, покрывая все свои OLED-мониторы, включая последние модели PG34WCDM и PG32UCDM.

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В ответ на это, MSI предоставляет трехлетнюю гарантию на свои мониторы, а также предлагает специальное программное обеспечение "OLED Care" для предотвращения подобных проблем. Программа включает технологии, такие как "Pixel Shift, Panel Protect и Static Screen Detection".

Проблема вгорания OLED связана с деградацией органических материалов в пикселях при их неравномерном использовании, что может привести к нарушению баланса яркости. Это особенно заметно у геймеров, часто играющих в одни и те же игры с постоянным отображением одних и тех же элементов интерфейса. Для минимизации риска вгорания производители рекомендуют пользователям использовать функции автоматической регулировки яркости и разнообразить контент на экране.