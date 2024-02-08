Google запускает новую программу защиты пользователей Android от финансовых мошеннических приложений.

Google начал работу над новой программой, цель которой - защитить пользователей Android от мошеннических финансовых приложений. Учитывая увеличение числа приложений, способных совершать финансовые махинации и наносить ущерб пользователям, компания решила внедрить дополнительные меры безопасности. Программа будет использовать Google Play Protect для анализа и блокировки установки подозрительных приложений, использующих чувствительные разрешения, типичные для мошеннических приложений.

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Эта инициатива стартует в Сингапуре и, в случае успеха, будет расширена на другие регионы. Четыре ключевых разрешения, на которые будет обращаться внимание, включают получение и чтение SMS, привязку уведомлений и использование функций доступности. Эти разрешения часто эксплуатируются мошенниками для перехвата одноразовых паролей и чтения уведомлений на экране устройства.

В Сингапуре при попытке установить приложение, запрашивающее одно из этих разрешений, Google Play Protect заблокирует установку и предоставит объяснение причин блокировки. Google также призывает разработчиков приложений, затронутых этими изменениями, обжаловать статус классификации своих приложений в Google Play Protect.