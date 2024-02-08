Apple в скором времени выпустит обновление iOS 17.3.1 для iPhone, которое принесет исправления ошибок и важные обновления безопасности.

Apple готовится к выпуску обновления iOS 17.3.1 для iPhone уже на следующей неделе. Ожидается, что это обновление принесет исправления ошибок, улучшения производительности и важные обновления безопасности. Хотя подробности изменений пока не раскрыты, аналитика сайта MacRumors показывает, что компания активно тестирует новую версию.

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Это обновление будет предшествовать крупному релизу iOS 17.4, который запланирован на следующий месяц и обещает значительные изменения для разработчиков и App Store. В частности, iOS 17.4 позволит пользователям устанавливать приложения из сторонних магазинов и использовать альтернативные способы оплаты в приложениях, что станет возможным благодаря новым требованиям Европейского Союза, закрепленным в Акте о цифровых рынках.

Предстоящее обновление iOS 17.3.1, вероятно, будет сосредоточено на устранении недочетов и повышении уровня безопасности устройств, чтобы обеспечить пользователям более надежный и стабильный опыт использования до внедрения более масштабных изменений в iOS 17.4. Прошлогоднее обновление iOS 16.3.1 было выпущено 13 февраля, что делает следующую неделю вероятным сроком для выпуска iOS 17.3.1.

Также сообщается, что Apple продолжает тестирование iOS 17.4 с разработчиками, и на данный момент версия находится на втором этапе бета-тестирования. Это обновление принесет с собой крупные изменения для разработчиков и магазина приложений, включая возможность установки приложений из сторонних источников и предложение собственных методов оплаты в приложениях, но эти функции будут доступны только в странах ЕС.