Samsung работает над обновлением для смартфонов Galaxy S24, которое добавит возможность ручной настройки насыщенности цветов на экране

Samsung готовит обновление для смартфонов Galaxy S24, которое позволит пользователям самостоятельно настраивать яркость экрана. Эта функция появится после многочисленных отзывов от владельцев устройств о том, что цвета на экране кажутся менее насыщенными по сравнению с предыдущими моделями. Нововведение представляет собой ползунок в настройках профиля "Vividness", с помощью которого можно будет регулировать уровень насыщенности цветов.

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В прошлом пользователи жаловались, что существующие режимы настройки цветов не всегда работают должным образом, из-за чего возникали трудности с достижением желаемого качества изображения. С новым обновлением Samsung стремится устранить эти проблемы, предоставив более гибкие инструменты для индивидуальной настройки экрана.

По информации от инсайдера Ice Universe, новая функция позволит достичь цветовой гаммы, схожей с той, что была доступна на моделях Galaxy S23 Ultra и Galaxy S21 Ultra, в зависимости от уровня настройки. Это может быть особенно интересно тем, кто скучает по предыдущим цветовым схемам Samsung.

Пока неизвестно, когда именно обновление станет доступно пользователям Galaxy S24, но, судя по всему, оно не за горами. Ожидается, что нововведение улучшит пользовательский опыт и позволит насладиться более яркими и живыми цветами на экране смартфона.