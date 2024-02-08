Apple Vision Pro оснащен оперативной памятью LPDDR5; крупный план логической платы показывает возможную конструкцию чиплета для сопроцессора R1





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В ходе разборки Apple Vision Pro, проведенной экспертами iFixit, были выявлены новые интересные детали внутренней структуры устройства. Оказалось, что на логической плате этого устройства, помимо уже известного чипсета M2, присутствует еще один элемент - копроцессор R1. Этот копроцессор отвечает за разнообразные функции устройства и играет важную роль в обеспечении стабильной работы операционной системы visionOS.

Особенное внимание привлек дизайн упаковки чипа R1. Интерес представляют горизонтальные и вертикальные линии вокруг упаковки, которые могут намекать на возможное применение инновационного подхода в виде дизайна чиплетов. Исследователь Yining Karl Li предполагает, что такой дизайн может дать Apple дополнительные возможности для использования модульных чипов, что позволит устройству более эффективно выполнять различные задачи и повысит его производительность.

Однако пока неясно, реально ли копроцессор R1 в Apple Vision Pro использует дизайн чиплетов, и данная информация требует дальнейшего анализа. Несмотря на это, обнаружение новых деталей внутренней структуры устройства позволяет предположить о возможных инновациях в будущих продуктах компании Apple и вызывает интерес у специалистов и пользователей.