Компания SMIC столкнулась с трудностями при переходе на производство 5-нм чипов из-за высоких затрат и низкого выхода продукции, что может привести к увеличению стоимости чипов до 50% по сравнению с TSMC.

Производитель кристаллов SMIC переходит от массового производства чипов на 7 нм к выпуску чипов на 5 нм. Однако этот переход обойдется компании в крайне дорогую цену - стоимость производства 5-нм чипов SMIC может быть на 50% выше, чем у TSMC. Кроме того, существует проблема с выходом продукции, о чем мы также поговорим.

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Помимо высоких затрат на производство, выход продукции у SMIC на 5 нм, как сообщается, составляет всего треть от TSMC, что делает переход к более передовым чипам значительно сложнее.

Отчет TrendForce отмечает, что доходы SMIC превзошли ожидания, однако это произошло за счет значительного снижения валовой прибыли, что привело к снижению чистой прибыли на менее чем 50% до уровня ниже $1 миллиарда в 2023 году. Кроме того, SMIC также заявила, что ее валовая прибыль продолжит снижаться до около 10% за первый квартал, с цифрами в одном измерении внизу.

В 2023 году SMIC испытала снижение доходов на более чем 13% до $6,3 миллиарда, с уменьшением чистой прибыли на 50,4% до $900 миллионов. Валовая прибыль составила примерно половину от 19,3%. С учетом этих "не слишком впечатляющих" цифр, SMIC, вероятно, будет продолжать искать государственные субсидии при переходе от производства на 7 нм к 5 нм. Даже сейчас эксперты отрасли считают, что производство чипов на этих нодах обходится на 40-50% дороже, чем у TSMC.

Кроме того, так как сообщается, что SMIC использует свое оборудование текущего поколения DUV вместо передового оборудования EUV из-за запрета на импорт, введенного администрацией Байдена, производство 5-нм чипов всегда было дорогим. Один эксперт по чипам считает, что, хотя SMIC может успешно массово производить 5-нм чипы, у компании возникнут серьезные проблемы. В настоящее время говорится, что выход продукции китайского производителя чипов составляет треть от TSMC, что означает, что его цель достижения самообеспеченности продолжает приносить убытки.

Пока неясно, предложит ли SMIC свою первую партию 5-нм чипов Huawei со скидкой, поглотив больше финансовых издержек, или же примет другую стратегию, передавая увеличение затрат своему клиенту. Как бы там ни было, это все равно наносит ущерб Китаю, и не видно прямого решения проблемы.