Команда AMD по Linux наконец-то опубликовала дополнительные исправления для поддержки графического процессора RDNA 4 следующего поколения , поскольку компания заранее готовится к официальному выпуску.

Команда разработчиков AMD продолжает уверенные шаги в развитии графических технологий, представив новые патчи для ядра Linux, которые расширяют поддержку следующего поколения графических процессоров RDNA 4. Этот анонс ожидаемо вызвал интерес в индустрии, обозначая важный этап в подготовке к предстоящему релизу.

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Патчи, опубликованные командой AMD, внедряют базовые изменения в ядро AMDGPU, которые сделают процессоры архитектуры RDNA 4 более эффективными в управлении данными и внутренней коммуникацией. Несмотря на то, что эти изменения не предоставляют подробной информации о новых графических процессорах, они являются важным шагом в обеспечении гладкого старта продуктов нового поколения.

Ожидается, что патчи будут интегрированы в Linux 6.9, что совпадает с примерным временем выпуска графических процессоров RDNA 4 на рынок. Этот подход подчеркивает прогрессивную стратегию AMD, направленную на обеспечение стабильной работы и удовлетворения ожиданий пользователей.