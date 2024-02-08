Pixel Phones скоро обновятся функцией автоматической настройки чувствительности сенсорного экрана под различные ситуации, что обеспечит пользователям устройств еще больший комфорт при использовании.

Скоро владельцы смартфонов Pixel смогут насладиться новой функцией, которая автоматически адаптирует чувствительность сенсорного экрана под различные ситуации. Представленная технология позволит оптимизировать взаимодействие с устройством, исходя из окружающей среды и активностей пользователя.

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Согласно новым данным, устройства Pixel будут способны автоматически регулировать чувствительность сенсорного экрана, учитывая разнообразные факторы, такие как условия окружающей среды, текущая активность пользователя и тип используемой защитной пленки на экране. Это позволит обеспечить более комфортное использование устройства в различных сценариях, обеспечивая оптимальную чувствительность сенсора в каждой ситуации.

Новая функция будет доступна для управления в разделе "Отображение" в настройках устройства. Пользователи смогут легко включать или отключать данную опцию в зависимости от своих индивидуальных потребностей и предпочтений.

Напомним, что подобная технология уже реализована на Pixel 8, где устройство определяет наличие защитной пленки на экране. Однако, новая функция будет дополнительно учитывать другие параметры, что повысит уровень комфорта использования устройства.

Ожидается, что обновление, включающее данную функцию, будет доступно всем пользователям Pixel в ближайшем будущем, что, безусловно, улучшит их пользовательский опыт, сделав взаимодействие с устройством более интуитивным и удобным.