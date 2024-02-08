Новый мод для Tekken 8 на ПК позволяет игрокам улучшить графику игры за счет добавления новых технологий, таких как полноразрешенные отражения, улучшенные тени и анизотропное фильтрование.

На ПК вышел новый мод для Tekken 8, который значительно улучшает графическое качество игры за счет использования новых технологий.

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Созданный пользователем с ником 'xowny', этот мод увеличивает визуальное воспроизведение игры с помощью полноразрешенных отражений экранного пространства. В дополнение, мод включает GTAO Ambient Occlusion вместо SSAO, что обеспечивает более точные и стабильные результаты затенения окружающей среды.

Также мод включает в себя Shadow Denoiser для создания чистых и плавных теней, а также 16-кратное анизотропное фильтрование, обеспечивающее более четкие и детализированные текстуры. Не последнюю роль играет возможность включения асинхронного вычисления, что может ускорить процесс отрисовки, особенно в сложных сценах с освещением и постобработкой.

Этот мод представляет интерес для игроков, запускающих Tekken 8 на мощных компьютерах. Кроме того, мод позволяет получить более качественный графический опыт, превосходящий официальные настройки игры.