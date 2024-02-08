System76 переходит на собственный дистрибутив Pop!_OS, отказавшись от Ubuntu из-за нестабильности и необходимости предсказуемого пользовательского опыта.

В недавнем интервью генеральный директор компании System76, занимающейся созданием дистрибутива Linux Pop!_OS, Карл Ричелл поделился причинами перехода компании с Ubuntu на собственную разработку операционной системы. System76, известная своими мощными рабочими станциями и ноутбуками, первоначально использовала Ubuntu в качестве основы для своих устройств. Однако, смена рабочего окружения с Unity на Gnome, инициированная Canonical, вызвала необходимость в более стабильном и предсказуемом пользовательском опыте.

реклама

Ричелл высказал мнение, что постоянные изменения могут негативно сказаться на пользовательском опыте и привести к потере функционала, на который пользователи рассчитывают. В ответ на это, System76 начала разработку собственного дистрибутива Pop!_OS, целью которого является создание унифицированного и полированного продукта для своих клиентов. Это позволило компании лучше контролировать процесс разработки и предоставлять пользователю необходимые функции и поддержку оборудования.

В разговоре также затрагивались усилия Canonical по развитию продуктов для мобильных устройств и телевидения, что, по мнению Ричелла, отвлекает внимание от разработки десктопных решений. Он подчеркнул важность рабочего стола для команды Pop!_OS и указал на это как на дополнительную причину для разработки собственного дистрибутива.

Сейчас Pop!_OS использует Gnome в качестве стандартного рабочего окружения, но в компании активно работают над созданием собственного окружения Cosmic DE, написанного на Rust. Планируется, что первая публичная альфа-версия Cosmic DE будет выпущена к концу марта 2024 года. Ричелл подчеркнул, что одной из главных целей Pop!_OS является предоставление клиентам улучшенного пользовательского опыта на десктопе и в вебе, а также более быстрый доступ к новым функциям и поддержке оборудования.

Для тех, кто интересуется Linux и играми на Linux, в статье также упоминается Valve Steam Deck как доступный вариант, а для тех, кто ищет устройство, поддерживающее как Windows, так и Linux, рекомендуется рассмотреть Lenovo Legion Go.