Intel столкнулась с запретом на продажу определенных процессоров в Германии после судебного проигрыша компании R2 Semiconductor

Intel столкнулась с серьезным судебным ограничением в Германии, где ей теперь запрещено реализовывать несколько моделей своих процессоров. Это решение было принято Дюссельдорфским областным судом после того, как было установлено нарушение патента компанией R2 Semiconductor. Ограничение касается процессоров из серий Ice Lake, Tiger Lake и Alder Lake, а также серверных процессоров Xeon из серии Ice Lake.

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Спор между двумя компаниями вращается вокруг использования определенной технологии электропитания в чипах Intel, которая, по утверждению R2 Semiconductor, защищена их патентом. Ранее, в декабре 2023 года, было подтверждено законное право R2 на данный патент, что усилило позиции компании в суде.

Конфликт между Intel и R2 Semiconductor обострился после того, как Intel обвинила R2 в ведении бизнеса исключительно через судебные иски. В ответ R2 заявила, что переговоры об инвестициях со стороны Intel были прерваны в 2015 году без видимых на то причин.

Кроме запрета на продажу, Intel обязали предоставить R2 подробную информацию о продажах затронутых процессоров в Германии. В ответ на это решение, Intel выразила свое намерение обжаловать судебный запрет, подчеркивая свою заинтересованность в разрешении данного конфликта.