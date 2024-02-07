Samsung Galaxy A55 5G, предстоящий смартфон в серии Galaxy A, сохраняет зарядку 25 Вт, как и его предшественник A54 5G.

Samsung Galaxy A55 5G, новый смартфон в серии Galaxy A, вот-вот выйдет на рынок. Устройство, получившее одобрение от Федеральной комиссии по связи США (FCC), не претерпело значительных изменений по сравнению со своим предшественником Galaxy A54 5G, включая скорость зарядки.

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Модели с номерами SM-A556E и SM-A556E/DS, предположительно, представляют одно- и двухсимочные версии нового смартфона. Несмотря на надежды на улучшение скорости зарядки в середине линейки Galaxy A, новая утечка указывает на то, что Galaxy A55 5G также будет поддерживать зарядку мощностью 25 Вт, как и его предшественник.

Тем не менее, владельцы Galaxy A55 5G смогут продолжать использовать свой проверенный адаптер питания Samsung EP-TA800 и оригинальный кабель USB-C EP-DN980. Внутренне устройство обещает быть обновленным благодаря новейшей платформе Exynos.

Таким образом, Galaxy A55 5G представляет собой еще один смартфон с зарядкой 25 Вт, сохраняя преемственность с предыдущими моделями серии и обещая внутренние обновления для улучшения производительности.