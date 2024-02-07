Suzuki анонсировала выпуск новой электронной автоарфы Omnichord OM-108, которая приходит на смену модели 1999 года и отмечает 70-летие компании.

Suzuki вновь в центре внимания музыкального мира, представив Omnichord OM-108 - долгожданное продолжение легендарной серии электронных автоарф, спустя четверть века после предыдущей модели. Этот инструмент, выпущенный к 70-летию компании, является мостом между прошлым и настоящим, объединяя традиции и современные технологии.

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Omnichord, первоначально появившийся в 1981 году как OM-27, быстро стал любимцем не только среди музыкантов, но и в поп-культуре, появляясь в хитах и анимационных сериалах. Со временем эти инструменты стали культовыми, как виниловые пластинки и кассеты, и их ценность только росла.

Новая модель OM-108 предложит музыкантам возможность воспроизводить 108 аккордов и исследовать звучание, характерное для аналоговых синтезаторов прошлых моделей. Инновации не обошли стороной и возможности инструмента: добавлены новые инструментальные звуки и ритмы, в том числе FM-пианино и ритмы в стиле хип-хоп. Функция MIDI out расширяет творческие горизонты, позволяя музыкантам синхронизировать Omnichord с другими инструментами или записывать в DAW.

Оснащенный возможностью работы как от батареек AA, так и от сетевого адаптера, OM-108 обладает портами для наушников и линейным выходом, при этом его вес составляет всего 1.2 кг, что делает его удобным для переноски. Начало продаж запланировано на июль 2024 года, цена будет объявлена позже.