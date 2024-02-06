Apple объявила о задержке выпуска Apple Watch Ultra с микроLED-дисплеем из-за высоких затрат на производство и сложностей в цепочке поставок

Apple сообщила о задержке выпуска версии Apple Watch Ultra с микроLED-дисплеем из-за сложностей с поставками. Этот долгожданный апгрейд столкнулся с проблемами, связанными с высокой стоимостью производства микроLED-панелей, что может повлиять на стоимость устройства и прибыль компании.

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В предыдущих отчетах утверждалось, что Apple планирует выпустить Apple Watch Ultra с микроLED-дисплеем уже к 2026 году, а некоторые источники указывали на возможный выход в 2025 году. Однако новый отчет от The Elec указывает на возможную задержку из-за неполадок в цепочке поставок. Компания пока не озвучила точную дату выпуска.

Технология микроLED считается более передовой по сравнению с текущими OLED-дисплеями, используемыми в Apple Watch Ultra. Новый дисплей будет иметь размер 2,12 дюйма, что на 10% больше, чем предыдущие модели. Однако высокая стоимость производства микроLED-панелей, оцениваемая в $150, в сравнении с $38 за OLED-панель, создает проблемы для интеграции этой технологии в устройство, стоимость которого составляет $799.

Компания Apple работает над технологией микроLED уже около десяти лет и планирует заменить ею OLED-дисплеи в будущих продуктах. Однако, высокие затраты на производство могут заставить компанию подождать, пока стоимость микроLED снизится, чтобы сделать эту технологию более доступной для потребителей.

Пока Apple не объявила официальной даты выпуска микроLED-версии Apple Watch Ultra, остается неясным, когда пользователи увидят это обновление.