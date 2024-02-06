Компания Xiaomi официально объявила, что ее камерофокусированная линейка смартфонов Xiaomi 14 дебютирует мировой премьерой 25 февраля 2024 года.

Компания Xiaomi официально объявила дату мировой премьеры своей долгожданной линейки смартфонов Xiaomi 14. 25 февраля 2024 года станет днем, когда мир увидит новые модели, включая Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и возможно Xiaomi 14 Ultra.

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Хотя точные характеристики Xiaomi 14 Ultra пока остаются загадкой, слухи указывают на наличие у него впечатляющей камерной системы с главной камерой на 50 мегапикселей и сенсором Sony LYT900. Компания также продолжает сотрудничество с немецкой компанией Leica в области фотографии.

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, которые уже были представлены в Китае, также дебютируют в мировом масштабе в этот день. Цены на эти устройства для глобального рынка остаются пока неизвестными, но они, вероятно, будут конкурентоспособными, как и их предшественники, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Мировое сообщество с нетерпением ожидает 25 февраля, чтобы узнать больше о новых смартфонах Xiaomi 14.