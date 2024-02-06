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Mirakl
Xiaomi официально подтвердила запуск своей флагманской 14 серии смартфонов 25 февраля
Компания Xiaomi официально объявила, что ее камерофокусированная линейка смартфонов Xiaomi 14 дебютирует мировой премьерой 25 февраля 2024 года.

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Компания Xiaomi официально объявила дату мировой премьеры своей долгожданной линейки смартфонов Xiaomi 14. 25 февраля 2024 года станет днем, когда мир увидит новые модели, включая Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и возможно Xiaomi 14 Ultra.

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Хотя точные характеристики Xiaomi 14 Ultra пока остаются загадкой, слухи указывают на наличие у него впечатляющей камерной системы с главной камерой на 50 мегапикселей и сенсором Sony LYT900. Компания также продолжает сотрудничество с немецкой компанией Leica в области фотографии.

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, которые уже были представлены в Китае, также дебютируют в мировом масштабе в этот день. Цены на эти устройства для глобального рынка остаются пока неизвестными, но они, вероятно, будут конкурентоспособными, как и их предшественники, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Мировое сообщество с нетерпением ожидает 25 февраля, чтобы узнать больше о новых смартфонах Xiaomi 14.

#новости #смартфоны
Источник: notebookcheck.net
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