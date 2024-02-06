Расследование Министерства юстиции США предполагает, что злоумышленники, укравшие $400 млн у криптовалютной биржи FTX, были арестованы.

В ноябре 2022 года, когда криптовалютная биржа FTX объявила о своем банкротстве, было украдено более $400 млн в криптовалюте. Долгое время не было ясно, кто стоит за этим крупным хищением - внутренние сотрудники биржи или внешние злоумышленники. Недавнее обвинение, выдвинутое Министерством юстиции США, указывает на то, что воры, возможно, уже арестованы.

реклама

Троим американцам - Роберту Пауэллу, Картеру Рону и Эмили Хернандез - предъявлены обвинения в создании киберпреступной группировки, специализирующейся на хищении средств через манипуляции с SIM-картами. Их подозревают в краже $400 млн у компании, не упомянутой по имени, но совпадающей по времени с кражей у FTX.

Согласно обвинению, преступники использовали метод SIM-своппинга, обманывая телефонные компании для переноса регистрации номера телефона жертвы на свою SIM-карту и получая доступ к кодам аутентификации. Эта операция позволила им проникнуть в аккаунты и украсть криптовалюту.

Аналитическая компания по блокчейну Elliptic подтвердила, что кража на $400 млн, описанная в обвинении, почти наверняка относится к FTX. Отмечено, что других краж такого масштаба в указанные даты не фиксировалось.

Это обвинение раскрывает ключевые детали организации кражи у FTX и указывает на то, что злоумышленники, связанные с этим преступлением, находятся в США и уже арестованы. Ранее было предположение о связи хищников с Россией из-за перемещения украденной криптовалюты через сервисы, популярные среди российских киберпреступников.