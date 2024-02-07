Исследователи из Бразилии разработали биоразлагаемый сенсор для ношения на растениях, который позволяет обнаруживать пестициды на овощах

Исследователи из Федерального университета Висозы и Университета Сан-Паулу разработали новаторский сенсор, который можно носить непосредственно на растениях для обнаружения пестицидов на овощах.

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Сенсор, выполненный из биоразлагаемого ацетата целлюлозы и углерода, является безопасным для контакта с продуктами питания и может использоваться в течение длительного времени. Это изобретение делает процесс выявления пестицидов не только экологичным, но и экономически выгодным благодаря низкой стоимости производства.

Рост использования пестицидов в сельском хозяйстве вызывает обеспокоенность из-за потенциальных рисков для здоровья человека при высоких концентрациях этих веществ.

Поэтому обнаружение загрязнений на раннем этапе крайне важно для обеспечения безопасности потребления продуктов питания.

В ходе испытаний сенсор показал высокую эффективность в обнаружении двух распространенных пестицидов – карбендазима и парахвата – на листьях салата и помидорах даже после многократных изгибов, сохраняя свои детектирующие способности.

Это открытие открывает новые перспективы для сельскохозяйственных производителей и потребителей, стремящихся минимизировать риски, связанные с пестицидами. Несмотря на то что перед выпуском сенсоров для потребителей необходимы дополнительные исследования, рекомендуется мыть фрукты и овощи перед употреблением.